Heladas afectaron cultivos de trigo en distritos de Alto Paraná e Itapúa

ALTO PARANA

Heladas registradas en la madrugada de ayer en Alto Paraná afectaron los cultivos de trigo. Se estiman pérdidas de entre el 40 y 50%, aunque la evaluación final se tendrá dentro de 3 o 4 días, estiman los productores locales, que mencionaron que hace años que no se registran heladas tardías.

“El principal cultivo extensivo afectado es el trigo. La situación es la misma en la zona norte y sur del departamento. Estamos haciendo la evaluación, de que hay pérdida importante es seguro”, refirió el ingeniero Rubén Sanabria, vicepresidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, regional Alto Paraná.

Explicó que el trigo en este momento está en plena fase de maduración, “los granos están en estado lechoso y es momento más peligroso y crítico, estimamos que 50 a 60% estaban en esas condiciones”.

Señaló que hay mucha preocupación en los productores porque el trigo es un rubro estratégico. “Anteriormente no nos autoabastecíamos, ahora sí e incluso exportamos un resto, pero en estas condiciones va a estar difícil aquí mismo, y como del trigo viene la harina, principal elemento del panificado, afectará la canasta familiar”.

El área de cultivo de trigo en Alto Paraná suma alrededor de 160.000 ha. “En todo el país debe haber unas 700.000 hectáreas, la mitad de nuestro consumo y la otra exportamos”.

Insistió en que los datos del daño se tendrán dentro de 3 o 4 días. “De que hay perdidas, no hay dudas. Acá en Hernandarias, en el silo Santa Rosa, a las seis de la mañana se registraron cero grados. Me dijeron que en la zona sur entre Alto Paraná e Itaipú se registró -1 ºC. Hacia Itapúa hizo más frío. Hay una preocupación tremenda por el trigo. La gente te dice perdí todo, pero vamos a evaluar”.

También cultivos de pastura se vieron afectados, “por eso estas heladas tardías son muy riesgosas porque afectan en forma directa la canasta familiar”.

HORTIGRANJEROS. El pequeño agricultor también se ve golpeado, pues normalmente al entrar agosto se acostumbra a plantar mandioca, que estaban brotando y desarrollándose. “Al igual los que ya plantaron maíz pensando sacar el choclo para la Navidad más o menos”.

Sanabria dijo que se comunicó con pequeños agricultores de Juan León Mallorquín y Juan Emilio O’Leary, y el reporte que tiene es que la mayoría tapó su cultivo.

Productores hortigranjeros de la comunidad del Triunfo, ubicada en el km 34 de Minga Guazú, mencionan que el 30% de los cultivos de sandía también fueron afectados por las bajas temperaturas. “Las mudas que trasplantamos de sandía se quemaron con este frío. La escarcha afectó principalmente en zonas bajas”, explicó Teodoro Galeano.

Dijo que si caía lluvia el viernes no iba a ocurrir nada. “El problema es que no llovió y el frío cayó en seco. Si la tierra tiene humedad eso se evapora y la helada no afecta los cultivos. En mi caso yo tengo mil plantas de sandía y de eso se fundió estimo que el 30%. El frío mató las plantitas y eso ya no se recupera, hay que cultivar de nuevo”, refirió.