HC rechaza y Añetete queda solo en plan de suspender elecciones

El presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Pedro Alliana, manifestó que su bancada no apoyará la postergación de comicios.

“Con relación al pedido de postergación de elecciones expresamos que la misma aún no ha sido debatida en el seno del partido ni en la bancada colorada, y la posición de la bancada de Honor Colorado es la de llevar adelante las elecciones cumpliendo estrictamente el protocolo sanitario. Motivos por los que los procesos electorales previstos para las elecciones municipales del 2021 siguen con total normalidad”, expresó Alliana.

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, indicó que se pretende volver al autoritarismo. “Ojo con la vuelta del autoritarismo disfrazado de preocupación sanitaria. En todo el mundo, países desarrollados o subdesarrollados, en todos los continentes, se han realizado y realizan elecciones, en el 2020 y 2021. Obviamente con otras medidas y ajustes, pero la hora es la hora. La propuesta de suspensión de elecciones del gobierno de la ineficacia, conlleva un riesgo añadido en nuestro caso de una larga tradición de alterar cualquier norma con cualquier motivo, incluyendo los periodos de mandato de cargos electivos expresamente fijados en la Constitución. Es abrir la compuerta a los mesías, oportunistas y autoritarios de siempre. Debemos tener mucho cuidado al tratar este tema. Demás está decir que se presenta de manera unilateral e inconsulta. Sin generar ningún diálogo”, señaló.

El diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Salustiano Salinas, dijo que los colorados saben tendrán pérdidas en los comicios.

“Nano fue el que se animó a presentar. Los colorados no quieren que se hagan elecciones este junio porque van a perder muchísimas intendencias, porque la gente no quiere saber más nada de ellos. Si así siguen robando, ya la gente no les va a votar”, aseveró.

El liberal Édgar Acosta subrayó que los comicios no pueden suspenderse por ineficacia del Gobierno. “Las elecciones se deben realizar. El pueblo tiene derecho a elegir a sus intendentes y concejales. La ineficiencia del Gobierno no debe ser excusa para suspender el derecho a elegir y ser elegido”, indicó el legislador.

El director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Daniel Echagüe, explicó que no es posible suspender elecciones porque podría generar un gran desorden, ya que se estarían realizando junto con las presidenciales del 2023, cuyos padrones no son iguales a los de las municipales, ya que en estas votan extranjeros, lo que sería de gran complejidad para el elector. También detalló que autoridades que deben tener cinco años de mandato, alcanzarían ocho.

“El cronograma electoral se encuentra en plena ejecución y bajo estricto cumplimiento, a la fecha ya se han oficializado más de 90.000 candidaturas, y todo el proceso previo que eso conlleva. El contrato con la empresa proveedora de la MV se encuentra en pleno cumplimiento, una eventual modificación generaría un costo al erario público”, apuntó.