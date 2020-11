Hay temor ante blanqueo general de imputados y sospechosos

Pese a que los casos de corrupción sacudieron al país, y fueron descubiertos y, en algunos casos, condenados por la Justicia mediante la acción ciudadana, el tiempo parece ser la mejor arma y conforme van transcurriendo los plazos, los acontecimientos que habían sido celebrados por toda la ciudadanía generan nuevamente gran preocupación habida cuenta de que simplemente varios sospechosos son blanqueados impunemente.

“Nos buscan, nos provocan, nos insultan, nos escupen a la cara, nos golpean y nos pisotean los jueces y fiscales leales a los corruptos”, sostuvo la abogada María Esther Roa, una de las cabezas visibles de la organización Somos Anticorrupción Paraguay.

A su criterio, la corrupción es estructural y sistémica. Sostuvo que cambiar una persona no significa que esa estructura pueda cambiar.

Manifestó que desde esa agrupación apuntarán a cambiar a la sociedad civil para que esté “más formada, crítica y organizada”.

Roa dijo que la asociación Somos Anticorrupción es sin fines de lucro y buscará fortalecer la participación ciudadana con ideas claras y establecer mecanismos de incidencia en las políticas públicas “de forma más práctica de lo que venimos haciendo”.

Sostuvo que pondrá foco en el mejoramiento del Ministerio Público como herramienta para la lucha contra la corrupción.

Reparó en que actualmente, con la fiscala general del Estado, está muy descuidada una herramienta para combatir la corrupción que es la Unidad Anticorrupción, pero que está abandonada por negligencia.

Dijo que solo 11 agentes componen esta instancia y en países que sí luchan en serio contra el flagelo de la corrupción, como Perú, son cientos los fiscales dedicados a dicha unidad.

“Estamos haciendo una campaña para abrirle los ojos a la gente y que sepa que la calidad del Ministerio Público no va mejorar porque no hay una política institucional para cambiar eso. A mí me preocupa, qué va a pasar de los jóvenes, hay muchos otros grupos que están haciendo muchas cosas, el tema de la corrupción a todos les molesta pero nadie hace nada, debemos empezar a hacer campañas en redes sociales y prepararles a los ciudadanos como controlar la corrupción, es un proceso lento, debemos ganar la confianza de la gente, debemos fortalecer la sociedad civil que pueda ser respetada por las autoridades”, indicó.

Movilizaciones. Roa sostuvo que varios sectores se encuentran analizando las posibilidades de llevar a cabo una gran movilización para protestar contra la impunidad y la corrupción que impera en el país.

En ese sentido, sostuvo que aún no hay una fecha prevista. No obstante, indicó que para el día internacional contra la corrupción que se celebrará el 9 de diciembre, ya obtuvieron el permiso para utilizar la plazoleta ubicada frente al Poder Judicial para realizar un acto simbólico.

Sobreseído

El senador colorado Javier Zacarías Irún fue sobreseído en el proceso por lesión de confianza. Su esposa, la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, fue sobreseída provisionalmente.

Absuelto

El Tribunal de Sentencia absolvió la semana pasada a Raúl Fernández Lippmann y a Cristian León en el proceso que enfrentan por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por lo que fueron absueltos.

Sin imputación

El vicepresidente de la República Hugo Velázquez y José Rodríguez (alias Joselo) no fueron imputados pese a las pruebas obtenidas tras el escándalo por el polémico acuerdo sobre Itaipú.

Libre

El diputado colorado Miguel Cuevas obtuvo semanas atrás su libertad ambulatoria tras estar 7 meses encerrado en la Agrupación Especializada por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

Chicanero

El ex senador planteó una acción de inconstitucionalidad que no fue resuelta hasta ahora por la Sala Constitucional. Había sido condenado en el caso de Gabriela Quintana por cobro indebido.

Justo Ferreira y Patricia Ferreira fueron beneficiados con arresto domiciliario en el caso investigado por presuntas irregularidades de la Firma Imedic SA en la provisión al Estado de insumos.