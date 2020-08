Hay solamente dos condenas por corrupción en comunas investigadas

El primer caso tiene que ver con el ex intendente colorado de Laureles, Departamento de Ñeembucú, Roberto Chávez Passotti y el ex administrador de esa Comuna, Pablino Verón, quienes fueron condenados por lesión de confianza a 7 y 5 años de cárcel, respectivamente. Se detectó un daño patrimonial de G. 540 millones. Chávez falleció el 10 de febrero en la Penitenciaría Regional de Misiones, donde cumplía su condena.

PUERTO PINASCO. El segundo caso se refiere al ex intendente liberal de Puerto Pinasco Nelson Carreras y el ex tesorero Luis Irala. Fueron condenados a 6 y 4 años de prisión respectivamente, por apropiación de G. 10.278..134.643 provenientes de Fonacide y lesión de confianza.

JESUS DE TAVARANGUE. El ex intendente colorado de Jesús de Tavarangue, de Itapúa, Hernán Adolar Schiender (ANR) y el ex funcionario Senón Cáceres Duarte fueron imputados por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y uso de documentos no auténticos.

Se detectó un daño patrimonial de G. 7.418 millones y la CGR corroboró la inexistencia de las obras declaradas. El caso del ex intendente colorado de Caraguatay Juan Blas Añazco se encuentra en etapa investigativa. Hay una posible malversación de G. 878 millones.

Otro caso que prosigue es el del ex intendente de Francisco Caballero Álvarez, Néstor Ariel Araújo. Fue imputado por lesión de confianza, apropiación y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Estuvo preso en Tacumbú y luego fue beneficiado con libertad ambulatoria.

La denuncia contra el intendente de Mayor Otaño, Pedro Chávez, está en etapa investigativa por un faltante de G. 1.000 millones.

SALTO DEL GUAIRÁ. La CGR detectó irregularidades en la gestión del intendente de Salto del Guairá, Carlos César Haitter. Las irregularidades en su primer mandato (2006-2010) tienen que ver con un daño patrimonial de G. 1.300 millones y otro daño detectado correspondiente al año 2016 es de G. 30.371.916.45. Fue absuelto en el primer caso por el Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá y la Fiscalía apeló. En el segundo caso se aguarda la designación de un fiscal. El intendente de Arroyito fue imputado por lesión de confianza debido a un perjuicio detectado de G. 732.600.000. La CGR también reportó un indicio de hecho punible en Colonia Independencia por un posible perjuicio de G. 388.000.000. El intendente Francisco Chávez es investigado.