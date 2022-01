Hay rumores de cambios en el Gabinete de Mario Abdo

Sin embargo, esta versión fue desmentida por la propia titular de dicha cartera, quien sostuvo que no existe nada aún al respecto y no habló con el efe de Estado sobre posibles cambios.

Maciel descartó que la intención del mandatario sea designar a Cecilia Pérez como ministra el Interior, en reemplazo de Arnaldo Giuzzio. “Eso fue algo que ya se habló en su momento, pero no es su perfil, ya se descartó”, expresó. No obstante, dijo que “todo es posible”.

El viceministro de Política Criminal reconoció que Cecilia Pérez podría ocupar otro cargo dentro del Gabinete del Poder Ejecutivo e incluso no se descarta su postulación para algún cargo electoral.

La persona que suena como posible reemplazo de la ministra de Justicia es el actual titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Édgar Olmedo.

Posibilidad. Pérez reconoció que hay rumores sobre su salida de su actual cargo, pero aseguró que aún no conversó sobre su futuro con el presidente de la República, aunque no descartó ser útil en otro cargo.

“Yo no tengo confirmación de que el presidente me va a sacar, pero en una ocasión, hace mucho tiempo, no ahora, le dije a él que él podía contar conmigo en el lugar que yo le sea útil”, sostuvo la secretaria de Estado.

“Yo creo que acá hay un asemejamiento en las manifestaciones con relación a los cambios y la persona que suena. Hasta ahora no hay nada”, reconoció la actual titular de Justicia.



Velázquez desconoce cambios

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, aseguró desconocer rumores de cambios dentro del Gabinete y subrayó que las movidas son exclusiva potestad del presidente de la República, Mario Abdo.

Sostuvo que salvo que el titular del Ejecutivo le pida alguna opinión, generalmente él no se mete en esas cuestiones.

“No tengo idea de los cambios. El presidente tiene la facultad exclusiva de los cambios en el Gabinete, yo nunca me involucré salvo que él me pregunte, y en este momento no me preguntó nada. No creo que el presidente por una cuestión política haga cambios, nunca hizo eso y en este momento tampoco lo va a hacer. Él rota o modifica en función a mejorar la calidad de las instituciones, salvo que me pregunte yo no opino, no voy a tratar de influenciar sobre el presidente”, dijo Velázquez.