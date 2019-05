Hay resistencia en cambiar ley que rige la función pública

Varios sindicatos y organizaciones de funcionarios organizados del sector público empezaron a movilizarse contra el proyecto de modificación de la ley de la función pública, que promueven los senadores de la bancada de Patria Querida. Los estatales no están de acuerdo con los cambios que ponen énfasis en el control periódico de los funcionarios, su preparación, pero por sobre todo, el punto sensible es que los que entren a trabajar al Estado no logren la estabilidad en el período que actualmente se contempla.