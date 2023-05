Hay fuego cruzado en distritos por impasse en la rendición de cuentas

EN SANTA ROSA. A su vez, el intendente de Santa Rosa Misiones, Rubén Jacquet (PLRA), se desmarcó de las irregularidades que le adjudican desde la Junta Municipal que rechazó su informe de ejecución presupuestaria el pasado 6 de mayo.

En su defensa dijo que los ediles trajeron a colación temas de 2021 que no corresponden a su administración y disparó que algunos concejales utilizaron viáticos y no rindieron cuentas. Además, indicó que varios de los concejales forman parte de las comisiones vecinales que recibieron aportes y no presentaron todas las documentaciones.

Por otro lado, se refirió a que los ediles argumentaron falta de documentos en entrega de aportes a comisiones, olvidando que ellos mismos retiraron aportes a través de los proyectos que llevan adelante, explicó.

“Uno de los puntos que cuestionaron es el pago en concepto de viáticos y que no se presentan planillas de rendición de cuentas. Los que utilizan los viáticos son los concejales y ellos no rinden cuentas y utilizan eso como argumento”, dijo el intendente Rubén Jacquet.

EN SAN PATRICIO. El pasado 10 de mayo, en medio de una manifestación, los concejales rechazaron la ejecución presupuestaria de Fabián Almada (PLRA), intendente de San Patricio, Misiones. Un grupo de ciudadanos se manifestaron en contra y otro grupo a favor del jefe municipal.

Con amplia mayoría, los concejales municipales rechazaron la ejecución presupuestaria 2022 de la administración municipal. Entre los motivos por los cuales se realizó el rechazo los ediles dijeron que fue la presentación de supuestos documentos adulterados, posible malversación de fondos, faltantes y varias desprolijidades administrativas.

“Este rechazo ocurrió porque nadie quiere entrar a defender lo indefendible. Es una vergüenza lo que fue la rendición de cuentas del intendente, hay muchos faltantes, muchas irregularidades”, dijo el concejal Francisco Cristaldo. La corresponsalía intentó comunicarse con el intendente Fabián Almada, pero no respondió a los llamados.

PUERTO CASADO. La institución municipal se encuentra dividida por la reciente ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2022 del intendente Hilario Adorno (ANR).

El jefe comunal vetó la semana pasada el rechazo a la ejecución presupuestaria. Los ediles apuntaron a la supuesta adquisición irregular de un vehículo de uso particular por parte del jefe comunal. De hecho, la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción abrió un proceso penal contra Adorno por la falta de presentación de rendición de cuentas del uso de recursos públicos.

“Esta administración comunal seguirá firme trabajando y sirviendo al pueblo, buscando el desarrollo continuo y el bienestar para todos”, dice en un comentario del jefe comunal en su página en redes sociales.

Por su parte, la Junta Municipal también se expresó en relación a la posición del intendente y lo acusa de conducta impropia por el rechazo de la ejecución presupuestaria 2022. “Este cuerpo colegiado le recuerda al intendente, que él no presentó ningún documento respaldatorio para su estudio, incumpliendo la Ley 3966/10, Carta Orgánica Municipal”, señalaron.