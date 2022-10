Hasta ahora son dos detenidos en caso explotación a niñas indígenas

A tempranas horas de ayer, el fiscal Marco Amarilla lideró un operativo en una casa del barrio Corumba Cué, donde detuvo a un joven (23), que se encargaba de la venta de marihuana y crack. Él ya está imputado por tenencia y comercialización ilícita de drogas y el fiscal pidió su prisión preventiva.

La casa donde el joven vivía se presume que es un centro de distribución de estas sustancias que está ligado a la explotación sexual de las menores de comunidad Maká que vive en la zona.

Una investigación periodística de Telefuturo sacó a luz el caso.

PRIMER DETENIDO

El Ministerio Público confirmó que ya el pasado 12 de octubre se había hecho eco del caso de explotación, tras denuncias de vecinos del barrio. A través de los videos difundidos por el canal de televisión fue identificado un hombre de 60 años que intentaba meter a la fuerza a una niña indígena a su vehículo. En dicha ocasión ya se identificó el auto y el hombre quedó detenido. Fue imputado por la fiscala Elena Fiore por coacción y ya tomó intervención la Unidad Especializada Contra la Trata de Personas.

LAMENTAN DELINCUENCIA

Amado Flores, yerno del fallecido cacique Andrés Chemei, no comparte el comportamiento de los nativos que ingresan al mundo de la delincuencia. “La verdad que así es, no puedo negar lo que está pasando con gente nuestra. Está mal y no apoyo lo que hacen dentro de mi comunidad”, señaló.

Precisó que está dispuesto a colaborar con las autoridades del Gobierno para buscar una solución al problema. “Por favor, pido a las autoridades a ser unidos y que no sean indiferentes porque somos indígenas”, lanzó.

Un grupo de vecinos presentaron un documento en el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), para solicitar la apertura de una investigación y acompañar como especialistas del sector.

Un escrito presentado el pasado 13 de setiembre, por los residentes del barrio Corumba Cué, demuestra que se advirtió al titular del Indi Osmar Picco sobre casos de prostitución continua de indígenas, toma y destrucción de la plaza, exposición al peligro y falta del cuidado a menores que se acostumbran a corretear y abordar vehículos en circulación, explotación de menores indígenas y otros.

Es decir, que estaban al tanto de los hechos que afectan a menores indígenas en situación de calle.

A raíz de la investigación periodística de Telefuturo, la diputada Kattya González tuiteó que interpelarán al presidente del Indi, sobre el uso de sus recursos.

Unicef exige Urgente intervención en los casos

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más conocido como Unicef, se pronunció “ante la gravedad de los hechos difundidos por la investigación periodística difundida por el canal Telefuturo, que develan el abuso y explotación sexual infantil de niños y niñas de pueblos originarios en situación de calle, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, instamos a las autoridades a intervenir urgentemente para frenar la situación y brindarles protección”. El comunicado de la Unicef fue publicado en sus cuentas oficiales en redes sociales.

Comisario pide acompañamiento a la Fiscalía, Indi y otros entes

El jefe de la Comisaría 10ª Central, comisario Ulises Portillo, quien explicó a la periodistaFátima Garay, de Telefuturo, que asumió recientemente el cargo, sostuvo que ya se reunió varias veces con vecinos del barrio Corumbá Cué, autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena, de la Municipalidad y con el actual cacique de la comunidad Maká, Amado Flores, para encontrar soluciones rápidas a los problemas y reintegrar a los que andan en situación de calle.

El comisario también solicitó más apoyo del Ministerio Público, del Ministerio de la Niñez y Adolescencia y al Indi para obtener mejores resultados en el combate contra la explotación sexual de menores y otros delitos. Portillo explicó que es muy difícil intervenir en hechos que involucran a indígenas, por la cultura distinta de los nativos.