Harrison podría revertir decisión de dejar APF

Harrison fue abordado sobre algunos temas y entre ellos fue consultado sobre su continuidad al frente de la matriz del fútbol paraguayo. "Voy a seguir evaluando con la familia y no quiero que nadie me espere a mí. Soy una persona a la que no le gusta hacer que la gente esté pendiente", expresó Robert Harrison y todo apuntaría a un revés de 180° en su decisión de no presentarse a la asamblea en busca de su reelección.

Recordemos que Harrison había anunciado meses atrás (2 de marzo) que no se presentaría a la asamblea de la Asociación Paraguaya de Fútbol buscando su reelección, esto como medida tras el nuevo fracaso deportivo al no clasificar a la Selección Paraguaya al Mundial de Qatar 2022.

Posterior a esa decisión, varios presidentes de clubes de Primera y Ascenso de nuestro fútbol salieron a dar su apoyo incondicional a Harrison pidiéndole que revea su postura y continúe un periodo más al frente de la APF.

Al parecer, esta demostración de afecto hizo dudar al actual mandamás del fútbol paraguayo.

Harrison explicó que el apoyo de los dirigentes cuando anunció que no se presentará a una reelección lo hizo replantearse en su postura. "Me tocó hondo la posición de los dirigentes que me pidieron que continúe pese a no clasificar al Mundial", finalizó.