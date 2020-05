Harrison: “El fútbol se tiene que adaptar al Covid”

“Lo más importante que tenemos que entender acá es que el fútbol se debe adaptar al Covid, y no el Covid al fútbol”, declaró Harrison anoche a Fútbol a lo Grande TV, por Telefuturo.

El presidente de la APF deja toda la responsabilidad a los médicos. “Yo no puedo decir nada, dejo a cargo de los profesionales. La APF ha contratado a los mejores profesionales para este tema”, remarcó, refiriéndose a Gerardo Brunstein y al Dr. Núñez.

“Nosotros vamos a esperar las evaluaciones del Ministerio de Salud después de esta primera fase de la cuarentena inteligente. Por eso hemos decidido con los presidentes de clubes volver a reunirnos el 28 de mayo”, subrayó.

Respecto al protocolo sanitario que está elaborando la APF, dijo: “En cada país se plantea de manera diferente. En cada país se presentan de manera diferente.. Nadie tiene la verdad en esto”, dijo, inclusive se refirió a la Bundesliga, que abrió los entrenamientos y en la primera semana varios jugadores dieron positivo al Covid-19.

Asimismo, no dejó escapar su malestar respecto a la reunión que mantuvieron médicos de los clubes de primera con funcionarios del Ministerio de Salud. “Si bien es una cuestión menor, a mí lo único que me molestó es que se haya quebrantado la institucionalidad, pero yo no quiero hablar de eso”, refirió. De esa reunión celebrada la semana pasada, no participó el jefe médico de APF, el Dr. Gerardo Brunstein, lo que no cayó bien. Luego los médicos pidieron reunión presencial con Brunstein.