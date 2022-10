Harrison arma su cúpula para una reelección más

Nuevo Consejo de la APF para el periodo 2023 al 2026 estaría compuesto por el presidente: Robert Harrison; vicepresidentes: Javier Díaz de Vivar, Óscar Zaputovich y Miguel Figueredo. Miembros: Rubén Di Tore, Rubén Puchi Ruiz Díaz y Rolando Safuán.

La nómina continúa con Enrique Sánchez, Emilio Daher, Roberto Garcete, Héctor Melgarejo (Primera) y Atilio Cabral (Intermedia).

A votación en la B entre Jorge González, Óscar Barreto y Carlos Ortega. José Luis Alder (Divisional C) y Enrique Benítez (UFI).

ALEJAMIENTO. “Estoy dejando la vicepresidencia de la APF, los cargos no son eternos. Cerro propone el nombre de Óscar Zaputovich, es hora de directivos jóvenes”, expuso en conversación con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Carlos Sosa Jovellanos, vicepresidente saliente de APF.

El dirigente además remarcó: “Son más de 8 años en la vicepresidencia, estuve con Juan Ángel (Napout) y Alejandro (Domínguez), no me sorprendió el pedido de Cerro, eso ya se produjo en las elección anterior, esta vuelta me toca salir y deseo lo mejor para los que llegan“.

Harrison estuvo al frente de dos procesos mundialistas con la Albirroja para Rusia 2018 y Qatar 2022, quedando eliminada en 7° y 9° lugar, respectivamente.