Harms cuestiona temor a debatir sobre la reelección

“La reelección presidencial es una figura constitucional vigente en la absoluta mayoría de los países. ¿Por qué algunos tienen tanto temor al debate? Será el pueblo quien decida si quiere o no. ¿O esa es una decisión de los señores feudales de los partidos políticos?”, criticó el parlamentario.

Igualmente, refirió que el camino es la reforma de la Constitución Nacional y que es momento de poner el tema a consideración de la ciudadanía.

“La reforma constitucional es el camino. ¿Por qué temer a la opinión del pueblo?”, recalcó el legislador.

El cartismo ya comenzó a lanzar señales de un plan de reforma del Estado y una reforma constitucional, pero poniendo foco primero en una ley sobre descentralización, para proveerles de más capacidad de presupuesto y de ejecución a gobernaciones y municipios.

Dentro de ese marco fue introducida la idea de habilitar la reelección presidencial en la Carta Magna.

Esto no cayó muy bien entre referentes del Gobierno. El asesor político del presidente de la República, Daniel Centurión, expresó que la reelección es un tema que no tiene lugar en la agenda y consideró que no existe intención de impulsar ni siquiera el debate sobre el punto, ya que existen prioridades sobre una reforma constitucional.

Senadores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) coincidieron en que no apoyarán un proyecto de reelección presidencial dentro de una reforma constitucional, alegando que no es un tema de relevancia y que además daría más oportunidad al Partido Colorado de permanecer en el poder.

“Hay tantas cosas que cambiar en una reforma constitucional. Pero no veo que haya capacidad de iniciar un diálogo amplio ahora”, afirmó el senador llanista Fernando Silva Facetti.

El cartismo ya impulsó un proyecto de reelección cuando Horacio Cartes era presidente de la República, pero mediante una enmienda constitucional, lo que polarizó a la clase política y a la ciudadanía, y acabó con la quema de la sede del Congreso Nacional en marzo del 2017, durante una manifestación.

Además, falleció el joven liberal Rodrigo Quintana en la sede del PLRA, a manos de agentes de la Policía Nacional, un hecho que aún no fue esclarecido por el Ministerio Público.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cuando asumió en el 2018, prometió que no buscará la reelección.

Abdo fue senador durante ese periodo y formó parte del grupo político que se oponía a la reelección de Cartes y de Fernando Lugo, del Frente Guasu, por lo que cuando ocupó el sillón presidencial, aseguró que dejaría el cargo al cumplirse cinco años de gobierno.