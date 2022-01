Handbolistas viajan a Recife, vía Foz

La Selección Paraguaya masculina de hándbol viaja hoy desde Foz de Yguazú, rumbo a Recife, Brasil, para disputar el campeonato Centro-Suramericano clasificatorio para el mundial de mayores.

El certamen otorga cuatro plazas a los primeros clasificados. Paraguay jugará de entrada ante Brasil en el choque estelar el martes 24 desde las 20:00. Antes juegan Chile vs. Costa Rica y Argentina frente a Bolivia. En la fecha 2 el duelo será ante Chile, el miércoles 26 desde las 18:00. Los otros choques son: Bolivia vs. Uruguay y Brasil vs. Costa Rica. La fase regular concluye el jueves 27, con el compromiso ante Costa Rica desde las 16:00. También juegan Argentina vs. Uruguay y Brasil-Chile.