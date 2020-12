Hackean documentos de vacunas contra el Covid-19

Pfizer dijo desde Washington que durante el hackeo se accedió "ilegalmente" a documentos vinculados al proceso de regulación de su vacuna, pero recalcó que "no se ha violado ningún sistema de BioNTech o Pfizer en relación con este incidente y no tenemos conocimiento de que se haya accedido a ningún dato personal".

Se espera que la EMA decida sobre la aprobación condicional de la vacuna de Pfizer/BioNTech en una reunión antes del 29 de diciembre.

Además se espera que Estados Unidos haga lo mismo en unos días, después de que un panel asesor de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) se reúna el jueves sobre el tema.

Pero un importante científico del gobierno dijo que la FDA probablemente pedirá a las personas con antecedentes conocidos de alergias graves que no la tomen, después de que dos trabajadores de la salud en Reino Unido necesitaran tratamiento para reacciones alérgicas.

El Reino Unido se convirtió el martes en el primer país occidental en iniciar una campaña de vacunación masiva.

En este momento hay 51 vacunas potenciales, 13 de ellas en la etapa final de los ensayos clínicos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Rusia y China también comenzaron a inocular a una pequeña parte de la población con vacunas propias.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, dijo el miércoles que África debe estar entre los primeros beneficiarios de las vacunas, y agregó que "aquellos que tienen los medios (financieros) no deben monopolizarlas".

Mayores niveles de contagio

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio cuenta de los mayores niveles de contagio en las Américas en las últimas semanas, y dijo que la situación en el norte del continente es "preocupante".

"Pese a que estamos viviendo con este virus desde hace meses, en las últimas semanas, nuestra región ha estado experimentando los niveles más altos de nuevos casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia", indicó la directora de la OPS, Carissa Etienne.

La oficina regional de la OMS contabiliza desde el inicio de la pandemia cerca de 28,5 millones de casos y 753.000 muertes por el covid-19 en las Américas.

Advirtió que en Canadá -que este miércoles autorizó la vacuna de Pfizer/BioNTech- las infecciones siguen en aumento, con cifras récord de muertes en algunas provincias.

Destacó la grave situación en Estados Unidos, el país con más muertos (unos 290.000), y donde este miércoles se registraron más de 3.000 fallecimientos y 220.000 contagios de covid-19, rozando niveles récord.

"México también está experimentando un resurgimiento de los casos en el estado de Baja California, cerca de la frontera con Estados Unidos", indicó la directora del órgano regional.

100 millones en 100 días

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que vacunará al menos a 100 millones de ciudadanos en sus primeros 100 días de gobierno, que asume el 20 de enero.

También ordenará el uso obligatorio de mascarilla en edificios federales y trenes, e instará a gobernadores y alcaldes a hacer lo mismo.

No obstante, advirtió que los esfuerzos de vacunación "se ralentizarán y se estancarán" si el Congreso no se pone de acuerdo y aprueba un paquete de estímulo para la economía.

Mientras los políticos estadounidenses luchaban para llegar a un consenso sobre los recursos contra el covid-19, un nuevo estudio mostró que el grupo de los 651 multimillonarios del país ha visto aumentar su riqueza en más de 1 billón de dólares desde el inicio de la pandemia.

En Alemania, con 590 muertos y 20.000 contagios en las últimas 24 horas, la canciller Angela Merkel admitió que las restricciones en vigor no bastan para reducir decesos y contagios, por lo cual pidió medidas más severas para frenar el fuerte avance del coronavirus.

La canciller alemana consideró apropiadas las propuestas de los expertos para cerrar entre Navidad y mediados de enero todas las tiendas no alimentarias así como los colegios.

Sociedad frágil

Además de 1,5 millones de muertes, 68 millones de contagios, y una crisis económica de grandes proporciones, la pandemia también "dejó al descubierto todas las fisuras y fragilidades de nuestras sociedades" y puso en la cuerda floja el respeto de derechos fundamentales, lamentó Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

La pandemia mostró el fracaso del sistema a la hora de defender derechos económicos, sociales, culturales, civiles o políticos, dijo la exmandataria chilena.

"No solamente por que no pudimos hacerlo, sino también porque descuidamos hacerlo o elegimos no hacerlo", insistió Bachelet.

La Alta Comisionada denunció asimismo la incapacidad de los países en invertir en sus sistemas de salud, la reacción tardía a la pandemia o la falta de transparencia sobre su propagación.

"Politizar una pandemia de esta manera es más que irresponsable, es totalmente censurable", agregó.

También este miércoles, la ONG International IDEA dijo que seis de cada diez países en el mundo tomaron medidas de dudoso talante democrático bajo el pretexto de controlar la pandemia.

El estudio estima que un 61% de países adoptaron medidas consideradas "ilegales, desproporcionadas, sin límite de tiempo o innecesarias" en al menos un aspecto vinculado con las libertades democráticas.

En América Latina, Cuba, que vulneró siete de las 22 categorías analizadas, y Argentina, con dos, aparecen entre los malos alumnos, mientras que la oenegé destaca los buenos resultados de Uruguay.