Hacer y gastar más que Stroessner no es un mérito para el Gobierno

La transición a la democracia nos demostró qué tan mal estábamos en esos temas al transparentar e iniciar un proceso de construcción de estadísticas serias y continuas. Porque hay que señalar que durante a la dictadura tampoco le interesó contar con información rigurosa. Cuanto mayor la ignorancia y el desconocimiento, menor el poder ciudadano. La sociedad no puede perder la memoria ni esconder la realidad. Necesitamos conocer, recordar y analizar para enfrentar los desafíos y no caer en los mismos errores. Pretender crear una imagen que no fue solo sostiene condiciones que no contribuyen al desarrollo.