Hace 2 años que en las pistas bajaban naves e iban patrulleras

Este dato se supone que el actual comandante Walter Vázquez debería conocer, ya que en febrero de 2018 fue nombrado director de Policía de San Pedro y estuvo hasta setiembre del año pasado, cuando lo reemplazó el comisario Cristino Aranda.

No conocía. En su defensa, Vázquez dijo a Radio Uno que no conocía dicha pista, y que “Hicimos buenos procedimientos en esa zona. Creo que más cosas positivas que negativas”.En junio de 2018 hubo denuncias en los medios contra el actual comandante por presuntamente trasladar a los que no recaudaban.

El pasado viernes, la Senad y la Fiscalía capturaron a seis policías y seis civiles con una avioneta y una carga de 302 kilos de cocaína. Según declaraciones de los detenidos, los policías exigieron esta vez 100.000 dólares para poder liberar la carga, y como no tenían, los uniformados amenazaron con asesinarlos.

Según los dueños de la carga, negociaron y consiguieron un plazo, los policías iban a llevar la droga dando dos semanas de tiempo para que consigan la suma requerida.

Según fuentes de la investigación, en antiguos arreglos, los narcos tenían liberado la zona para llegar con la carga de droga desde Hugua Rey hasta Santa Rosa, pero esta vez la Policía les exigió un monto que ellos no tenían en ese momento para liberar la droga.