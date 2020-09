Hablas mal de la gente y te crees mejor

Hoy meditamos el Evangelio según San Lucas 6, 39-42. El Papa habló en una homilía del riesgo de juzgar a los demás y creerse mejor que ellos, algo de lo que incluso él mismo debe tener cuidado, precisó. Por eso, alabó la capacidad de que uno se acuse a sí mismo y sepa detenerse cuando vaya a hablar mal de los otros, puesto que quien actúa así se convierte en un hipócrita.

Aludió a las palabras de Jesús cuando alude a “la paja en el ojo ajeno del hermano y la viga que está en el tuyo”. “Primero -prosiguió- es necesario quitar la viga del propio ojo, acusarse a sí mismo” y no sentirse “el juez para quitar la paja de los ojos de los demás”. “Y Jesús usa esa palabra que solo usa con aquellos que tienen una doble cara, doble alma: ‘¡Hipócrita!’ El hombre y la mujer que no aprenden a acusarse a sí mismo se convierten en unos hipócritas”, dijo. “Comenzando por el Papa, hacia abajo: Todos”, aseguró.

“Si uno de nosotros no tiene la capacidad de acusarse a sí mismo y después dice, si es necesario, a quien se deban decir las cosas de los otros, no es cristiano, no entra en esta obra tan bella de la reconciliación, de la pacificación, de la ternura, de la bondad, del perdón, de la misericordia que nos ha llevado Jesucristo”.

Afirmó que lo primero es pedir “la gracia al Señor de una conversión” y “cuando me viene a la mente pensar en los defectos de los otros, detenerse”. Invita a pedir esta gracia “de seguir el consejo de Jesús: Ser generosos en el perdón y la misericordia”.

(Frases de www.aciprensa.com).