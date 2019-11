Guion de Star Wars, en peligro

Todo lo que tiene que ver con Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker se guarda bajo el máximo secreto, pero ayer el director de la cinta, J.J. Abrams, contó que el misterio pudo filtrarse pues una copia del guion se puso a la venta en eBay. Abrams reveló la anécdota en Good Morning America, de la cadena ABC, cuando hablaba sobre el despliegue de seguridad que rodea al filme que se estrenará el 20 de diciembre. “Uno de nuestros actores, no diré cuál, quiero decirlo pero no lo haré, dejó una copia del guion debajo de su cama y fue encontrado por alguien que limpiaba su cuarto. Y se lo dio a otra persona que fue a venderlo en eBay”, añadió. Abrams relató que alguien en Disney, propietaria de los derechos, se dio cuenta de que había un guion en el sitio web que “parecía legítimo”, por lo que la compañía tomó medidas de inmediato ante lo que podía ser una terrible filtración. “Lo trajeron antes de que fuera vendido”, finalizó. EFE