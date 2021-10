Guerra por el control fronterizo ya causó 11 muertos en 13 días

Los casos de sicariato no cesan en la zona fronteriza en el Departamento de Amambay. Las autoridades del orden público no hablan oficialmente de la relación de los homicidios que no paran, en especial en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Fuentes oficiales apuntan a que los violentos desenlaces mortales son desencadenados a consecuencia de una guerra interna instalada en el grupo criminal Primer Comando Capital (PCC), por el liderazgo del dominio del tráfico de la frontera entre Paraguay y Brasil.