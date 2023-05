Guardianes de la Galaxia 3 se estrena en la cima de taquilla

Con 150 minutos de extensión, la esperada película cuenta en su elenco con el retorno de Chris Pratt, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel, entre otros; además de la incorporación de Chukwudi Iwuji y Will Poulter.

ránking. Con la llegada de una nueva película de Marvel a las salas, bajó al segundo puesto de recaudación la inédita adaptación cinematográfica en versión animada del clásico videojuego Super Mario Bros, que recaudó 18,6 millones de dólares. En el tercer puesto del ránking se ubicó la sangrienta película de terror Evil Dead Rise, que sumó 5,7 millones en taquilla.

Por otro lado, en el cuarto lugar se encuentra la comedia dramática basada en el libro infantil de Judy Blumede, Are you there God? It’s me, Margaret, que recaudó 3,4 millones de dólares; mientras que en la quinta ubicación está Love Again, una comedia romántica protagonizada por Priyanka Chopra Jonas, en la que vive a una joven que intenta sobrellevar la muerte de su prometido y que cuenta con una participación especial de Celine Dion, que juntó 2,4 millones en ventas.