Guarania Monumental llega desde hoy, a las 22:00, por 1080 AM

Esta noche, a las 22:00, por Radio Monumental 1080 AM, tiene lugar el estreno del programa Guarania Monumental, un nuevo espacio que explorará los pormenores del género musical creado por José Asunción Flores. La iniciativa, que será conducida por Ricardo Flecha y Mirian Pacuá, se enmarca dentro de las actividades promovidas para difundir el estilo musical y a la par contribuir con la campaña para su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El programa, que se emitirá de lunes a viernes a las 22:00 por la 1080 AM, nace de la preocupación sobre la conexión de la guarania con los tiempos actuales. En ese sentido, Flecha comenta que varios programas radiales que giran en torno al folclore, “pasan poca guarania y cuando lo hacen no se explica el contexto, y lo que queremos es que se conozca el género, pues nadie puede querer, amar, lo que no conoce”.