Guaireña recibirá el domingo a River

Es la única modificación en la fecha 21 que quedó con un partido el viernes: Trinidense (22) vs. Ovetense (16), a las 18.30; dos el sábado a las 15.00: Deportivo Liberación (23) vs. Fulgencio Yegros (28), Rubio Ñu (28) vs. General Caballero ZC (29); y cinco el domingo se disputarán: Deportivo Caaguazú (23) vs. San Lorenzo (33), RI 3 Corrales (31) vs. 2 de Mayo (31), a las 14.45; Resistencia (27) vs. Fernando de la Mora (31) y Martín Ledesma (17) vs. Sportivo Iteño (20) desde las 15.00; más el ya mencionado Guaireña vs. River en el Parque del Guairá, a las 10.00.