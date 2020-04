Guaireña no podrá costear concentración

El titular de la entidad guaireña lamentó la situación por la cual se está atravesando a nivel nacional por la pandemia, atendiendo que el club es un equipo recién ascendido y uno de los ingresos más importantes era la taquilla y la posibilidad que en el año se juegue a puertas cerradas en Asunción, concentrados por 90 días en un hotel, respondió: “Si se decide que el campeonato culmine en la capital, va a ser complicado para nosotros. Y económicamente ni qué decir, un mes de hotel para 40 personas, ningún equipo va a poder aguantar, menos Guaireña”. En cuanto al pago de los haberes de los jugadores, el presidente manifestó: “El salario de marzo estaremos pagando en estos días. En cuanto a los meses que no se realizó actividad futbolística, estamos conversando con ellos y está bien encaminada la reducción salarial de común acuerdo. Hay que entender que desde el parate ya no se generaron ingresos, los espónsor también se bajaron, no habrá depósito monetario mientras dure la cuarentena futbolística”, finalizó Cáceres.

El costo por plantel fácilmente podría alcanzar 15 millones de guaraníes día.