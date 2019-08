Guaireña igualó y el “12” lo alcanzó arriba

Estadio: Parque del Guairá (local Guaireña FC). Goles: 14' Armando González c/s/v (G); 61' Gustavo Legal (T). Expulsado: 56' Marcelo Acosta (G). Recaudación: G. 11.280.000 por 733 pagantes.

Triunfazo de forastero. Jesús Aceval (*). 12 de Octubre de Itauguá venció 1-0 a General Caballero en Juan León Mallorquín. Estadio: Leandro Ovelar (local Gral. Caballero JLM). Gol: 35' Diego Miranda (12O). Recaudación: G. 8.910.000 por 439 pagantes.

Hoy: Ovetense vs. Atyrá (14.30), 3 de Febrero vs. Caaguazú, RI 3 Corrales vs. Resistencia y Fulgencio Yegros vs. Fernando de la Mora (14.45); 2 de Mayo vs. Sportivo Iteño (15.15). Principales posiciones: Guaireña y 12 de Octubre 30, 2 de Mayo 27; Gral. Caballero JLM, Trinidense y Atyrá 25; Independiente 24 puntos.

Primera B. Tacuary venció al 3 de Noviembre y se instala como único líder del torneo aprovechando la caída del 24 de Setiembre ante Colón de Ñemby. Resultados de ayer: Gral. Caballero ZC 2-0 Limpeño, Tacuary 2-1 3 de Noviembre, Tembetary 3-0 29 de Setiembre y 24 de Setiembre 2-3 Cristóbal Colón de Ñemby. Hoy: Ameliano vs. 3 de Febrero RB (14.30), Pilcomayo vs. Figari, Colón JAS vs. Atlántida y Colegiales vs. Recoleta (15.00). Principales posiciones: Tacuary 34, 24 de Setiembre 31, Tembetary y 29 de Setiembre 30, Spvo. Ameliano 28 y Cristóbal Colón de Ñemby 26 puntos.