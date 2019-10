Guaireña ganó en polémico final

Atyrá se mantiene en la lucha. Darío Bareiro-Atyrá. Atyrá FC venció al calor y a Sportivo Iteño, por 2-1, para continuar prendido a la lucha por ascender a la Primera. Estadio: San Francisco de Asís (local Atyrá FC). Árbitro: Eber Aquino. Líneas: José Cuevas y José Villagra. Goles: 20’ Luis Rivarola y 65’ Armando Ferreira (A); 32’ Emigdio Bobadilla (SI). Amonestados: 60’ J. Maidana y 71’ J. Chaparro (A); 76’ É. Benítez (SI).

El Gallo sigue cantando. Rodrigo Pedrozo-Pedro Juan Caballero. 2 de Mayo derrotó por 2-1 al 3 de Febrero. Los del Norte están a tiro del segundo y los del Este siguen en zona roja. Estadio: Río Parapití (local 2 de Mayo). Árbitro: Juan Benítez. Líneas: Marcos Velázquez y Eduardo Britos. Goles: 15’ Víctor Argüello y 68’ Arnaldo Zárate (2M); 47’ Rodrigo Arévalo (3F). Amonestados: 61’ C. Coronel (2M); 37’ y 80’ H. Sanabria, 54’ F. Brizuela y 93’ R. Vera (3F). Expulsado: 80’ Héctor Sanabria (3F).

Aburrido clásico. Robert Figueredo-Coronel Oviedo. Ovetense y Deportivo Caaguazú empataron 0-0 en un feo partido. Estadio: Ovetenses Unidos (local Ovetense FC). Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Líneas: Roberto Cañete y Milciades Saldívar. Gol: No hubo. Amonestados: 9' V. Oviedo, 59' R. Martínez y 86' L. Benítez (O); 23' L. Aquino, 39' C. Enciso, 44' A. Rolón, 54' C. Varela, 68' J.Vera y 81' J. Guerrero (DC).



Insólito caso de DT

Pablo Caballero dejó su huella en la Intermedia. En esta fecha 25 dirigió a Rubio Ñu el viernes, con un empate 0-0 ante RI 3 Corrales. Dejó su cargo y el sábado asumió en Independiente de Campo Grande, al que dirigió ayer y perdió 2-0 ante Fernando de la Mora. En una sola fecha dirigió dos equipos distintos en la misma categoría, algo poco visto en el mundo.

Es el quinto ciclo de Caballero al frente del Independiente, el cuarto en esta divisional.



La Albiceleste derrotó 2-0 al 12 de Octubre y lidera en soledad la Intermedia.