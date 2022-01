Grupo de paraguayos regresan de vacacionar del Brasil con Covid-19

CIUDAD DEL ESTE

Paraguayos que fueron a pasar sus vacaciones en las playas brasileñas están volviendo al país con el virus del Covid-19 incluido. Ayer se reportó sobre un primer contingente, todos de la capital del país, cuando cruzaron el Puente Internacional de la Amistad.

Se trata de un bus de turismo que transportaba 66 pasajeros de los cuales 24 dieron positivo al coronavirus, entre ellos niños. A esta cantidad se debe sumar otros 2 pasajeros que ingresaron al país en vehículos particulares.

De acuerdo a los datos, dando cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Salud, los vacacionistas presentaron los resultados del examen para detectar la enfermedad, por lo que se pudo detectar la situación que evidentemente era previsible.

“Para el ingreso a ellos se hace la prueba, por acá es un requisito para entrar debido al protocolo. Si o si deben hacerse el examen para ingresar. De Asunción me dicen que son”, explicó el doctor Arturo Portillo, director de la Décima Región Sanitaria.

Empero dijo nunca falta los compatriotas que se quieren pasar de vivo y buscar cualquier medio para eludir esta responsabilidad, por lo que se está reformando los controles. “Pero siempre no faltan los avivados, ahora justamente en conversación con gente de salud en la frontera y de Migraciones se va realizar un control más exhaustivo para el cumplimiento irrestricto de este protocolo”.

TRÁMITES. Dijo que el contingente no bajó en el puente, pues los responsables del viaje portaban con los documentos para los trámites correspondientes. “Ya con los resultados lógicamente que no. El chofer o el guía de turismo es quien recibe todos los documentos y es el que realiza los trámites correspondientes”.

Reconoció que el tráfico por el Puente de la Amistad es muy dinámico, sobre todo en lo que respecta a vehículos particulares, porque se confunde con la circulación regional, que en un radio de 30 kilómetros no tiene ninguna restricción, ni exigencia, a diferencia de los que vienen desde otros estados brasileños, en el caso de los buses de turismo es más fácil.

“Es muy dinámico el tema de tráfico en el puente, si se va a realizar un control estricto se va a armar un caos en el tránsito, entonces los controles se realizan de manera aleatoria y se ha detectado algunos casos donde la gente no hace la salida, pues al no hacerlo no es necesario hacer la entrada”, acotó el profesional.