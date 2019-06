Gremios dudan de la capacidad de ejecución para reactivar la economía

No obstante, consideró que los mensajes emitidos por el Poder Ejecutivo ayudarán a aplacar el pesimismo que hoy en día se constituye en un peligro que acecha al ánimo de inversiones.

“Haga lo que haga, el Gobierno no va a compensar totalmente los impactos negativos que tenemos; el caso de Argentina, de Brasil, de la caída de los precios de la soja, no hay ninguna posibilidad de que nadie pueda compensar eso. Va a ayudar a que la desaceleración sea menor. Gran parte de lo que se anunció son cosas que ya están en el Presupuesto, la presión que se le pone ahora al Gobierno es que ejecute lo que tiene previsto; no sé si se va a alcanzar los montos que se anunciaron, pero con que se avance mucho en esa línea, eso va a ayudar”, recalcó.

A su turno, Beltrán Macchi, vicepresidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asobán), coincidió en que la rápida puesta en marcha y ejecución de las obras anunciadas por el Gobierno son los elementos más controlables para darle dinamismo a la economía, dentro de las numerosas variables internas y externas que están influyendo en el mercado.

“Las medidas del Ejecutivo consideramos acertadas y esperamos una ejecución rápida y consistente de las mismas para lograr el impacto deseado. No debemos olvidar que los mensajes hablados y los no hablados son importantes como señales de que las autoridades deben dar a los operadores económicos para generar la contrapartida de inversiones y dinamismo desde el sector privado empresarial y los consumidores”, aseveró.

ACELERAR OBRAS CON FINANCIAMIENTO. A su turno, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, señaló que los proyectos bajo la Ley de Alianza Público-Privada (APP) y la Ley 5074 llave en mano son muy complejos, lo cual retrasa la ejecución de las obras. Por este motivo, instó al Gobierno a acelerar las otras obras que ya tienen financiamiento.

Por ejemplo, dijo que hasta ahora no se adjudicó la Costanera Sur, una de las obras emblemáticas dentro del paquete de reactivación que presentó el Gobierno.

“Los proyectos APP y llave en mano no son rápidos de ejecutar como el resto de los proyectos, porque las empresas adjudicadas deben tener un monto importante de capital para lo cual se hacen gestiones en el exterior. El Gobierno tiene que agilizar ahora la utilización de los bonos y los préstamos que tienen ya comprometidos”, acotó.