Gremios aseguran que el intendente Prieto “miente” y confunde a esteños

“No corresponde lo que hicieron, quieren manipular a la opinión pública. Mintió, es un despropósito. Es una puñalada por la espalda, porque estábamos en una mesa de negociación. Por la discrepancia que hay se llegó a arbitrar inclusive. Se eligió a un árbitro, que es el doctor Pedro Eladio Pereira, para que medie en la situación”, relató el dirigente gremial. Sostuvo que no entiende qué fue lo que ocurrió cuando todo estaba encaminado a través del diálogo. “Ahora sale con este tema, es decir, que no es serio, es totalmente un despropósito. Había una mesa de trabajo, estábamos permanentemente dialogando, incluso estábamos acompañando la gestión municipal en todos los sentidos, pero ahora te salen un martes 13”. Núñez no está entendiendo a qué quiere llegar el jefe comunal. “Sin duda, acá hay algo oscuro. Imagínese amenaza con acción penal y todo; es decir que es coherente con lo que está diciendo, volvemos a foja cero. Desconoce todo el acuerdo que se había hecho con la administración anterior”.

Por ahora no tienen previsto la realización de una medida de fuerza. “Le vamos a dar una guerra mediática, porque ese es su fuerte, su caballito de batalla, habla en nombre de la ciudadanía y le vamos a confrontar también”.

Desmintió que sean afines a los Zacarías, como acusan los seguidores de Miguel Prieto. Acusan que toda la trama armada en la Comuna tiene un fin político y no jurídico. “No somos los hurreros de Zacarías Irún; al contrario, cuando él (Prieto) gateaba, nosotros ya luchábamos contra los ZI. Dice, por ejemplo, que Félix Blanco nunca demandó y es mentira, acá tenemos la resolución. Porque elige a Blanco, a mí, porque somos cabezas del sindicato, entonces con fines políticos se está haciendo este tema”.

MEDIA VERDAD. Con relación a que caducó uno de los juicios, señaló que solo se contó una parte de la historia. “Es una media verdad, porque en el derecho laboral no existe la caducidad. En todo caso si hay una caducidad, se refiere exclusivamente al expediente y no al derecho, que subsiste, se toma otra vía. Reiniciás nomás tu demanda, porque los derechos laborales son irrenunciables, tienen rango constitucional”. Recordó que en total hay 11 juicios laborales, no solo los mencionados por los asesores jurídicos de la institución. Insistió que la caducidad “es de menor rango, no puede la ley estar en contra de la Constitución Nacional. Es para más la caducidad a la que ellos se refieren está aún en trámite, si bien hubo, se ejerció el recurso necesario, porque eso fue una maniobra de la propia Justicia, que estaba en manos de nuestros contrarios”. Núñez sostuvo que durante años estuvieron litigando con una Justicia que era manejada por los Zacarías. “Te imaginás eso y ahora ellos (Prieto) le quieren dar la razón y estando en proceso llegamos a un acuerdo. Incluso, la Municipalidad y cualquier patrón no necesita una orden judicial para reponer a un funcionario que fue despedido de manera ilegal”.