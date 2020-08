Gremio industrial pide ayuda al MIC ante fuerte escasez

El faltante de la materia prima desde la semana pasada ya está afectando a empresas de la construcción y estiman que recién en una o dos semanas se estaría normalizando la provisión en el mercado local, luego de que la cementera privada Yguazú reinicie su producción y los importadores cubran lo que puedan de faltante.

El ingeniero Enio Quevedo, titular del citado gremio, dijo ayer a ÚH que varias empresas asociadas están con problemas debido a que compraban de Yguazú el cemento que utiliza la industria del hormigón armado, pero la empresa está desabastecida por una falla técnica en la planta ocasionada por un fenómeno meteorológico.

“Las empresas que apostaron por el producto nacional ahora están desabastecidas y oficialmente, como gremio, solicitamos a la INC que cubra proveernos su producto mientras dure la crisis”, refirió.

“Dejo en claro que no es por causa de la INC que estamos desabastecidos. El tema es que no se puede entrar en una lista de provisión rápidamente. Nuestro pedido es para que la INC nos pueda dar 4.800 bolsas por día, que es un 9 por ciento de lo que despacha diariamente”, recalcó.