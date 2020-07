Gremio de eventos recurrirá a la Justicia para trabajar

Los organizadores de eventos de Asunción, Central y Ciudad del Este entraron en estado de alarma después que el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, anunciara que no pasarían a fase 4 de la cuarentena inteligente debido al exponencial aumento de casos de Covid-19 de las últimas semanas, y anunciaron que ya tomarán medidas legales en contra del Gobierno.

Sonia Cáceres, presidenta de la Asociación de Empresas Paraguayas de Proveedoras de Eventos (Aseppe), indicó que si bien están satisfechos porque los asociados de todos los departamentos y ciudades que entraron a fase 4 podrán organizar eventos con algunas restricciones, les preocupa mucho la situación de aquellos que desarrollan la actividad en la capital y Central, así como en Ciudad del Este, porque la situación que atraviesan es calamitosa y no pueden seguir esperando para trabajar.

Cáceres añadió que recurrirán a un asesor legal que les sugerirá los pasos a seguir, para tomar medidas legales que les permitan trabajar, “porque se nos está negando un derecho fundamental que figura en la Constitución Nacional”, resaltó la dirigente del sector.

“Nos tiraron a los leones, estuvimos trabajando en el protocolo, que nos rechazaron un montón de veces hasta que aceptaron el plan que quedaría para poder entrar a trabajar. Pero hay cosas que no cuadran ahora, como por ejemplo que se podrán realizar expo y ferias, con supuestamente no más de 50 personas, pero que no serán catalogadas como eventos, pero igual, son eventos, aunque a nivel comercial”, expresó con indignación Cáceres.

Agregó que, incluso, se realizan eventos en forma clandestina o no asumidos con una gran cantidad de personas, que la Aseppe como tal solicita que se blanqueen y también se les permita a los miembros de este gremio a organizar actividades similares, pero con poca cantidad de asistentes, hasta 20, como ellos propusieron a la cartera de Salud.

También se permitirá la realización de eventos con promotores en espacios físicos que reúnan ciertos requisitos en cuanto a la extensión del lugar, que también se encuentran dentro de la categoría de eventos.

Medidas drásticas. “Nos vemos obligados a tomar medidas más drásticas lastimosamente por lo anunciado ayer (por el viernes). Ni la representante del Ministerio del trabajo ante el COE o la misma ministra Bacigalupo nos ayudó, ningún ministro. Estamos luchando totalmente solos”, expresó Cáceres, quien anunció que desde mañana las empresas organizadoras de eventos se verán obligadas a despedir a su personal, con lo que más de 2.000 personas podrían quedar en la calle.