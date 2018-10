Gracias a los compañeros de ruta

Este artículo estaba escrito para el domingo 14, y ese día no publico. Pero el asunto es que no quiero que se pierda. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que durante tantos años me ayudaron a caminar luchando por mi pueblo. Ellos me animaron, me enseñaron, cuidaron, defendieron y me transmitieron la alegría de sus sueños para seguir adelante.