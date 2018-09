Goteras, falta de insumos y tortuosa espera, sin cura en hospital de Calle’i

Laboratorio. Varios pacientes afirman que ciertos análisis no realizan en el materno, por lo que deben ir a otro sitio.

Entre los cientos de pacientes se encuentra Bernarda Cardozo. La mujer comenta que ya está despierta desde las 4.00 para llegar temprano al hospital, más conocido como Calle’i. El objetivo es lograr ser atendida aproximadamente a la media mañana.

Señala que si bien debe esperar muchas horas, es necesario estar temprano en el establecimiento, ya que los números para turnos comienzan a repartirlos a las 6.00.

En el caso de los medicamentos, asegura que en gran parte termina comprando de una farmacia privada, ya que en el nosocomio no consigue. Al igual que Bernarda, esta es la realidad de miles de pacientes que van a consultar tanto a este como a otro hospital público.

En el caso del Materno de San Lorenzo, el flujo de personas que acuden al sitio es en promedio de 800 por día, en medio de una infraestructura avasallada por la humedad y la falta de mantenimiento. Esto puede percibirse sobre todo en la zona de los pasillos de Urgencias y área de Laboratorio.

ATENCIÓN. Neida Ayala afirma que llegó hasta Urgencias a las 5.00 con su hija de dos años, quien estaba vomitando. Comentó que de dicho sitio fue derivada a consultorio ambulatorio, ya que la pequeña no presentaba fiebre, según las enfermeras. “Ahora son más de las 9.00 y aún no le atienden. Cuando fui a preguntar a la doctora de Desarrollo y Crecimiento si mi hija estaba en la lista, me contestó mal. Siento impotencia porque ni sé si le van a atender”, afirma. Desde el nosocomio señalan que las asistencias se dan por el sistema RAC (recepción, acogida y clasificación) para evaluar si va a consultorio de Urgencias o ambulatorio.

DIRECCIÓN. El nuevo director del hospital, Luis Prats, asegura que una de las primeras medidas es intervenir en la infraestructura. Asegura que es necesario mejorar las instalaciones eléctricas, seguridad en las paredes, destrancar cañerías de baños, limpieza del patio. Acepta que existe necesidad de mejorar sobre todo las áreas de servicio de parto, ginecología y pediatría y que precisan de mayor dotación de recursos humanos. Afirma que actualmente hay 698 trabajadores de blanco y 146 en la parte administrativa y necesitan 300 funcionarios más para optimizar el servicio.

Necesitamos cerca de 300 funcionarios más para lograr optimizar el servicio Luis Prats, director de Materno.

Proyecto de conectividad para 30 hospitales

Recetas electrónicas, red de historial clínico, llamador de turnos. Estos son algunos de los ítems que pretenden implementarse en el sistema de salud pública.

El plan de conectividad pretende mejorar el sistema de información de 30 centros asistenciales. Esta mejora se realizaría en hospitales regionales especializados y algunos hospitales de referencia en Central, según informaron desde el Ministerio de Salud Pública (MSP).Explicaron que un sistema digital con conectividad permite mejorar el flujo de pacientes. A su vez permite disminuir el tiempo de espera y hacer más eficiente la labor médica. Contribuye a contar con información clínica, generar recetas electrónicas para que existan menos errores y sirve para planificar mejor las estrategias de atención.REUNIÓN. El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, se reunió con el director de Itaipú Binacional, Alberto Alderete. El encuentro tuvo como fin encarar los aspectos iniciales del proyecto de conectividad. El titular del MSP expresó que con el plan se busca una mejor información. También detectar los problemas de la población e ir resolviendo todo en tiempo real. De la reunión participó también el ministro secretario ejecutivo de la Senatics, Miguel Martín.