Goleada del Inter con doblete de Icardi

La gran figura del encuentro fue el argentino Mauro Icardi que convirtió en dos ocasiones, con esto llega a seis goles en el torneo, a un tanto de Cristiano Ronaldo que suma seis, pero tres menos del máximo artillero del torneo que es el polaco Krzysztof Piatek del Genoa que anotó hasta el momento nueve goles.

Icardi marcó a los 28’ y 70’, el otro gol fue anotado por el croata Marcelo Brozovic.

La victoria deja al Inter en el segundo lugar de la tabla de posiciones, con 22 unidades, compartiendo el lugar con Nápoli. Siendo Juventus el líder con 28 puntos.

En la próxima fecha: Inter vs. Genoa, Juventus vs. Cagliari y Nápoli vs. Empoli.