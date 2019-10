Gobierno no consigue acordar con campesinos y habrá cortes de ruta

Ambas partes, sin embargo, no llegaron a un acuerdo sobre los cierres intermitentes de rutas, método que reivindican los campesinos y que aplicarán en dos ocasiones hoy: uno por la mañana y otro por la tarde en los sitios donde se harán las concentraciones.

El Ministerio del Interior, cuyo vocero fue el viceministro de Asuntos Políticos, Juan Villalba, al finalizar la reunión, admitió que pese al intento no pudieron persuadir a los líderes campesinos a evitar los cortes de ruta. Indicó que intentarán hasta el último minuto intentar rever la posición de los labriegos; de lo contrario, harán cumplir la ley.

Villalba afirmó que agotarán todas las instancias de diálogo para que la Policía no use la fuerza. La FNC, por su parte, garantizó una vez más que será una marcha pacífica y que no permitirán infiltrados, así como teme el Gobierno.

No obstante, los labriegos remarcaron que no hay marcha atrás sobre los cortes intermitentes de día y de tarde, aunque la Policía no acepte.

La secretaria general de la FNC, Teodolina Villalba, aclaró al terminar las reunión que mantienen sus planes de realizar los cortes de ruta intermitente en varios puntos del país, pero que ese plan no incluye a la capital.

Teodolina reconoció que no cayó bien al ministro Euclides Acevedo que se ratifiquen en su posición de bloquear las rutas, pero que “así como ellos (el Gobierno) quieren resguardar a terceros, que también escuchen los reclamos de los primeros y los segundos”, señaló.

Manifestó además que la campaña de parte del Gobierno para desacreditar la manifestación es fuerte, pero que ellos no están para desestabilizar e invitó al Poder Ejecutivo a que haga su trabajo en favor de los desposeídos.

Las principales reivindicaciones son las de conseguir mercado para sus productos, una política de industrialización, no a los desalojos y las represiones.

Los puntos de concentración anunciados son varios; en Asunción, la plaza O’Leary; en San Pedro, en Cruce Liberación; en Caaguazú, la zona de Toro Blanco; en Canindeyú, en la localidad de Jasy Kañy; en Guairá se congregarán en Mbocayaty, y en Misiones se ubicarán en la zona de Santa Rosa. También habrá concentraciones en Concepción en la ciudad de Horqueta y en Itapúa, en Alto Verá.

Los organizadores de la protesta aseguraron que en Asunción no se cerrarán calles, puesto que los manifestantes se dedicarán a hacer volanteadas y a visitar instituciones, como colegios, a modo de dar a conocer su lucha.

La Policía informó anoche que no habrá una marcha por el microcentro de Asunción y que los campesinos se concentrarán en la Plaza O’Leary, donde harán entrega de afiches y volantes, y harán uso de la palabra. La Policía está en alerta máxima (100%), a fin de evitar desmanes. Movilizará a todas sus fuerzas en los lugares de concentración.