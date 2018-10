Gobierno negocia para que Mota Engil culmine Metrobús hasta Calle Última

La reunión inició ayer a las 14.30 horas y pasada las 23.00 los funcionarios explicaron a la prensa que lo que se busca es que la contratista termine al menos el tramo “devastado” en Fernando de la Mora, desde Leopardi hasta Calle Última, para luego rescindir el contrato. Lo que se espera es que la contratista ahora acepte los términos que busca imponer el MOPC.

El procurador general de la República, Sergio Coscia, quien actuó de vocero, explicó que lo que se busca es que la contratista habilite el tramo ya intervenido para la circulación, para que eso se concluya antes de diciembre. Sin embargo, no supo explicar cómo acelerarán las expropiaciones de la zona.

Por su parte, el gerente del proyecto, Óscar Stark, señaló que pretenden avanzar “todo lo que se pueda dentro de la vigencia del contrato, que es hasta el 23 de diciembre, y esa es la negociación que estamos teniendo actualmente con ellos (Mota)”.

Al ser consultado respecto a las obras sobre Eusebio Ayala, a partir de Calle Última hacia Asunción, dijo que definitivamente esta parte ya no será ejecutada por Mota Engil. “Obviamente, de aquí a diciembre, ellos (Mota) no podrán terminar el tramo 3 siquiera y mucho menos podrá culminar el tramo 2. Se están analizando las posibilidades de soluciones para hacer lo más rápido posible una licitación, en los plazos más cortos que sean posibles”.

Al ser consultado respecto a las garantías que tiene el Estado para que la empresa cumpla en terminar los tramos ya intervenidos, Stark admitió: “No tenemos garantía más que la insistencia y el contrato, que nos da las posibilidades de que en caso de que ellos no cumplan con algún pedido concreto del Ministerio, rescindir el contrato o las multas que están establecidos”.

Resaltó que “los representantes de Mota Engil pidieron tiempo hasta mañana (por hoy) para seguir las conversaciones y se va a seguir. Ahí vamos a saber el desenlace” y agregó que los representantes de Mota indicaron que deben hacer consultas a su casa matriz en Portugal.

Por otro lado, Stark resaltó que los seguros de fiel cumplimiento del contrato y del anticipo están vigentes, los cuales pueden ser ejecutados por el Estado en caso de necesidad. Vale señalar que si se comprueba el incumplimiento Mota Engil, la aseguradora Royal Seguros deberá desembolsar al Estado G. 30.741 millones, que es el monto que la constructora presentó como póliza de fiel cumplimiento de contrato.

Empero, si hay rescisión, sin comprobar incumplimiento, el seguro no se podrá ejecutar, adelantó a ÚH Cesar Marsal, directivo de Royal. Stark además adelantó que el BID financiará un subsidio a los frentistas afectados.

Mientras tanto, el ministro Arnoldo Wiens se mantuvo en silencio sobre el tema, luego del anuncio de la rescisión.

Comerciantes exigieron cárcel para ex ministro

Entrada la noche, comerciantes de la zona de Fernando de la Mora, una de las ciudades más afectadas por las obras del Metrobús, marcharon y exigieron cárcel para el ex ministro de Obras Públicas del gobierno de Horacio Cartes, Ramón Jiménez Gaona.

En la oportunidad adelantaron que demandarán a la empresa encargada de las obras en la zona, la firma portuguesa Mota Engil, por daños y perjuicios.

La movilización de los comerciantes, que se inició frente al Palacete Municipal, también fue para exigir a la cartera de Obras Públicas la habilitación de la ruta Mariscal Estigarribia, puesto que se acercan las fiestas de fin de año y necesitan de las ventas.

Mota Engil tiene a su cargo el tramo 3 (desde el Campus de la UNA hasta Calle Última). También tenía a su cargo el tramo 2 (Calle Última-Gral. Aquino), que finalmente no lo realizará.