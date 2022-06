Gobierno daría  hoy  a camioneros propuesta sobre precio del gasoil

Extraoficialmente, no se descarta que hoy convoquen al Palacio de López para dar a conocer una respuesta a esta petición de los camioneros, sino también otras medidas económicas.

Ayer intentamos en vano hablar con el presidente de la estatal de combustibles, Denis Lichi, quien últimamente se encuentra más concentrado en su campaña de las internas coloradas como candidato a gobernador de Cordillera.

Por su parte, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, aclaró que él particularmente no está participando más en las negociaciones con los camioneros. El viceministro de Comercio y Servicios del MIC, Pedro Mancuello, señaló que tenían previsto reunirse para tratar el tema del gasoil.

HOY. Los dirigentes camioneros Juan Villalba, de la Central Obrera del Transporte, y Darío Toñánez, de la Asociación de Transportistas de Tobatí, señalaron que la reunión con autoridades del Gobierno quedó finalmente para hoy.

Sin embargo, Toñánez lamentó que no hubo comunicación con la gente del Gobierno y que Lichi no contestaba los llamados. “Habíamos quedado con Lichi de que iba a avisar, pero no me atiende el teléfono. Estamos expectantes”, apuntó.

Ambos gremios, que están a la cabeza de las negociaciones sobre el diésel, tienen posturas similares en cuanto al reclamo de que el gasoil baje de precio. El gremio de Villalba plantea por lo menos una reducción de mil guaraníes, mientras Toñánez apuntó que ellos ya plantearon que debe ser de G. 1.500.

En las reuniones de la semana pasada, el Gobierno había planteado el descuento de G. 400 y G. 650 a través de Petropar, como también la baja del cincuenta por ciento del IVA. Sin embargo, esto no fue aceptado por los gremios de transportistas.

Toñánez insistió ayer en que una de las alternativas más efectivas para el Gobierno, a fin de bajar el precio del gasoil, es la eliminación o mayor reducción temporal del impuesto selectivo al consumo (ISC). Sin embargo, esto fue considerado inviable por la SET.