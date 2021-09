Gobernadores argentinos aún no piden abrir fronteras

La reapertura de la frontera con la Argentina no es tan sencilla como parece, pues no se dará de forma automática el 1 de octubre, como había anunciado el embajador del vecino país, Domingo Pepo, días pasados, debido a que se precisa de un pedido formal por escrito de parte de los gobernadores de las provincias fronterizas de Formosa y Misiones a la Dirección Nacional de Migraciones del vecino país para reabrir los pasos fronterizos de Nanawa, Puerto Falcón, Alberdi, Encarnación y otros, pero las solicitudes aún no se realizaron.