Giuzzio planta a la Bicameral y provoca molestias

El mismo, según cuestionaron varios parlamentarios presentes, ni siquiera avisó sobre su ausencia, y recién al término de la convocatoria recibieron un mensaje vía WhatsApp, de que estaría con el presidente Mario Abdo. El titular de la Bicameral Amado Florentín lamentó que Giuzzio no haya acudido al Parlamento para el encuentro, y que por eso no pudieron emitir ninguna conclusión.

Mencionó que sí estuvo René Fernández de la Secretaría Anticorrupción, pero el mismo no manejaba los datos que ellos precisaban sobre compras en las binacionales.

“Es importante que sepamos sobre las compras de las binacionales para cerrar el circuito”, refirió Florentín.

La senadora liberal Zulma Gómez, quien también integra la comisión, consideró una falta de respeto que Giuzzio ni siquiera haya avisado. “Si realmente tiene ánimos de hacer lo correcto, no debería esconderse”, criticó. “Evidentemente no quieren que sepamos todo lo que hay. Ellos pasan la información con piolitas”, reclamó. El senador Miguel Fulgencio Rodríguez propuso que se levante la sesión de la Bicameral para no escuchar a los funcionarios que envió Giuzzio, y así se hizo. Además, de Fernández, también fueron Carlos Pereira, de la Secretaría Técnica de Planificación, y Carlos Arregui, de la Seprelad.