Gerentes apelan a inteligencia artificial

Este estudio contempla el desglose de las principales tendencias e innovaciones en América Latina en el sector supermercadista y de retail.

Y justamente, refiere Salvatto, una de ellas es el uso cada vez más imperativo de la inteligencia artificial para generar experiencias más personalizadas y más memorables en los consumidores.

Como adelanto de lo que será su disertación Innovación y Tendencias en el Retail y Logist Tech, en el marco de la Expo Capasu 2022, Augusto Salvatto menciona que, en un futuro cada vez más cercano, la inteligencia artificial será parte intrínseca de la estrategia de negocios.

“Según el informe que preparamos, 36% de los ejecutivos están pensando implementar estrategias de IA en la industria del retail. Esto representa a tres de cada cuatro ejecutivos de Latinoamérica”, apunta el experto en comercio digital y coautor del best seller internacional La Batalla del Futuro.

Más personalizada. Salvatto especifica que la premisa detrás de este estudio es que el cliente tenga una experiencia de compra más personalizada, lo cual se logra con una comunicación eficaz, a fin de llegar a él con los descuentos y ofertas, con los productos o servicios que el cliente realmente quiere comprar.

“Una buena oferta es la que se da a partir de una comunicación personalizada y efectiva para el cliente. Porque si a un cliente que no tiene hijos le transmito una oferta en pañales, no solamente no lo comprará, sino que le molestará, y así se perderá una valiosa oportunidad de conectar con el cliente, además de que es un gasto de recursos para la empresa”, señala.

Augusto Salvatto es licenciado en Relaciones Internacionales y politólogo. Se desempeña como docente y es codiseñador del programa Descubriendo Data Science, de la Universidad de San Andrés, consultor en transformación digital e innovación tecnológica. Su disertación está prevista para el jueves 15 de septiembre, a las 11:00.

más conferencias. El XXIII Encuentro de Capacitación de Retailers contempla un extenso programa de dos días, con expertos nacionales e internacionales, quienes abordarán el nuevo escenario en el que se encuentra el sector de consumo, tanto en el país como a nivel regional.

Además, acercarán las últimas novedades y tendencias que marcan el camino del retail, como la inteligencia artificial, las tecnologías, la importancia de los datos y el nuevo patrón de consumo en Paraguay y el mundo.

Entre los disertantes internacionales figuran Marcos Pueyrredón, Miguel Ekizian, Marco Figueroa, Leonardo Alaniz, Mauricio Larrosa, Rafael Macedo, Andrea Ocampos, Germán Arias y Joaquín Predidalio.



36%

de los ejecutivos en Latinoamérica están pensando implementar estrategias de IA en la industria del retail.