Gerente sostiene que el aporte es obligatorio para todos

Apuntó que el aporte obrero-patronal se distribuye en salud y en pensiones.

Respecto al caso de Petropar, que asume el pago de lo que le corresponde por ley al trabajador, consideró que se debe analizar en el contexto de las reformas legales del seguro social y no como un caso puntual.

No obstante, particularmente no cree que lo de la estatal de combustibles sea lo correcto. “Entiendo que la carga del aporte compete a las dos partes. Lo que pasa es que hay una sola norma que regla el tema y que dice que en ningún caso el empleador podrá descontar al trabajador más que ese nueve por ciento, pero no dice nada más. O sea no prohíbe tampoco que el empleador pueda pagar el nueve por ciento”, recalcó.

Halley dijo que, particularmente, cree que el trabajador está obligado a sufrir el descuento sobre su salario, “pero si el patrón por a o b razón asume ese costo, es una decisión del patrón y con esto no estoy diciendo que eso sea ilegal”.

Admitió que el caso de Petropar se trata del uso del dinero del presupuesto de una empresa pública para subsidiar algo que les corresponde pagar a sus funcionarios.

Apuntó que la máxima autoridad del IPS podría hacer una interpretación de este tema, como también a nivel de la Justicia, para determinar y tener una conclusión.