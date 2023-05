Gatilló a matar a víctima de un asalto

Motochorros asaltaron en plena luz del día a un comerciante de manera violenta. La víctima en una primera reacción enfrentó a su agresor, quien intentó dispararlo ante la resistencia al atraco, por lo que gatilló su arma de fuego, pero por milagro el revólver no percutió.

“Le dije que no tenía nada y ahí empezamos a pelear, me tiró al suelo, me dio patadas y en un momento intentó gatillar, pero no salió la bala. Fue un susto muy grande, lo primero que hice al entrar a mi casa fue ir a verle a mis hijas”, relató Manuel Narváez, víctima del atraco callejero.