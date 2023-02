Gasoil se mantendría sin signos de baja en febrero

“El precio internacional está oscilando en una franja que permite mantener los precios del diésel todavía, está oscilando entre USD 3,1 y USD 3,3 el galón, lo que permite mantener los precios si no hay otra variable como el dólar, impuesto etc., pero no permite aun bajar”, precisó

Explicó que los pronósticos de la bolsa de comercio de materias prima Nymex (New York Mercantile Exchange) muestran que se va a mantener este rango hasta el mes de abril o mayo. “Es decir, las perspectivas mejoraron esta semana respecto al anterior, pero eso varía, no quiere decir que mañana u otro día pueda empeorar otra vez, poco no mucho”, comentó.

Agregó: “Nymex pronostica entre USD 3,26 y USD 2,88 el galón, se tendría que bajar a USD 2,8 el galón para que se puede ver una baja en Paraguay si es que las otras variables se mantienen constantes”.

Para Parra, más allá de prorrogarse la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo del diésel tipo III para evitar nuevos reajustes de precios, lo que realmente va determinar que no suban los precios es el mercado internacional.

“Si el precio internacional no sube y como las otras variables se mantienen como estaban lo más probable es que los precios se mantengan dónde están, siempre muy justo por eso es que no hay mucha competencia en gasoil, porque el precio local está muy justo con el precio internacional, después de varios meses donde el precio local estaba por debajo del precio internacional, entonces ahora está muy justo y no da para bajar”, enfatizó.

En lo que respecta a las naftas dijo que los precios se mantiene igual aunque con más margen por lo que tanto emblemas privados como Petropar ofrecen promociones, y hay más competencia y diferencia de precios.



El precio del gasoil común se mantuvo fluctuante durante las últimas semanas y las proyecciones muestran que se mantendrían los precios por febrero, según el analista Guillermo Parra.