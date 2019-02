Garnero De romance con la afición

“Fue una sensación rara porque no puedo desenfocarme del partido. Si saludaba creía que quizás demostraba que estaba pensando en otra cosa y no era así. Y si no saludaba quedaba mal con esa demostración de cariño que desde el primer día me mostró la gente. Entonces saludé porque pesó más en la balanza el retribuirle a la gente que desde el primer día fueron generosos conmigo”, comentó el DT, quien fue citado en las redes sociales como potable para la Selección. El cántico fue: “Olelé olalá, Garnero es de Olimpia, de Olimpia no se va”.

Sobre el triunfo sobre Nacional dijo: “Estamos muy contentos porque se ganó y de la manera que se ganó”.

Las Cifras

4 clásicos dirigidos suma Daniel Garnero, todos por Olimpia en el 2018. Ganó 2 veces, empató 1 y perdió 1.

12 veces Garnero enfrentó a Cerro. Ganó 7 (1 con Sol, 4 con Guaraní y 2 con Olimpia. Perdió 4 (2 con Sol, 1 con Guaraní y 1 con Olimpia). Empató 1.

Repetirá equipo

Garnero tiene el equipo definido para el superclásico del domingo ante Cerro, en el estadio Defensores del Chaco, desde las 19.00.El equipo será con A. Aguilar; C. Rolón, J. Leguizamón, J. Arias e I. Torres; A. Silva, Sánchez, Ortiz y Quintana, Mendieta y Santa Cruz.