Garnero dio la fórmula

La mesa de Fútbol a lo Grande (Monumental 1080 AM) recibió ayer la visita del entrenador de Olimpia, Daniel Garnero, y al director ejecutivo del club Diego Benítez. Después de la obtención del tetracampeonato, dio la fórmula del éxito: “Siempre buscamos una simpleza, pero con funcionamiento, una idea clara. Convencer al futbolista, darle todas las herramientas para que pueda estar cómodo dentro de la cancha y pueda ejecutarla de la mejor manera”.

Garnero obtuvo los títulos de campeón del Apertura y Clausura 2018 y Apertura y Clausura 2019, cuatro títulos seguidos logrados por un solo DT 60 años después (el anterior fue Aurelio González). Garnero agregó un detalle muy importante: “La relación del entrenador con el jugador es fundamental. Si el jugador no está cómodo con lo que le pide el entrenador el rendimiento individual va a ser diferente. Siempre buscamos jerarquizar a los jugadores y al final nos da resultado”.

el resultado. Sobre el gran momento de Roque Santa Cruz, apuntó: “Cuando llegamos al club armamos una preparación diferente con Roque, aunque al principio no entendía. A mí no me interesaba que los lunes o martes sea el primero en la fila, sino que llegue y rinda bien al fin de semana. Con el tiempo entendió y se acostumbró a eso y el resultado de su trabajo y esfuerzo está a la vista”.

Garnero tiene contrato hasta el 2021, pero en una confesión sorpresiva, el Dani indicó: “No me veo dirigiendo mucho tiempo más. Quiero jubilarme joven para poder disfrutar de la vida, de mi familia. Pero tengo que seguir en el fútbol, me encantaría dedicarme a las formativas”.