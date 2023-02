García enojado por disparidad arbitral

Humberto García, entrenador de Ameliano, criticó públicamente lo que a su parecer es una disparidad en cuanto a los cobros arbitrales, que le costaron la expulsión de jugadores tanto en esta fecha ante Nacional como ante Resistencia, en la anterior.

“Estaba confundido con el árbitro, son jugadas muy similares, cobran en contra nuestro, no he visto diferencias entre la expulsión de Martinich ante Resistencia y lo de Zaracho que no nos cobraron y terminó con el ojo morado, que no expulsaron al jugador de Nacional. Las similitudes den jugadas que nos cobran a nosotros y no a otros”, expresó García a FALG (1080 AM).