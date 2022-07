Ganó 1.000 millones y camioneta Ford Ranger Raptor 4x4  con Telebingo Triple

Aunque él no podía creerlo, el 10 de julio su vida cambió por completo, ya que se convirtió en el flamante ganador del pozo de Telebingo. El premio consiste en 1.000 millones de guaraníes, correspondiente a la primera cantada, y una camioneta Ford Ranger Raptor 4x4.

“Me emocionó bastante cuando me enteré”, señaló. “Primero, no creí. Estuve dos días mirando los resultados en mi celular”, contó. “Después, llamé a la agencia y ya me pidieron que me presente. Al principio, no le conté a nadie, ni a mis hermanos. Ahora sí, ya se enteraron todos”, recordó. El sueño se volvió realidad, se hizo tangible.

La gran pregunta no se hizo esperar y le consultamos cuáles eran sus objetivos ahora que se convirtió en milmillonario. “Ahora, quiero seguir trabajando; pero ya me siento más seguro porque tengo eso en el banco”, expresó.

“Hoy, puedo decir a todos que confíen. Telebingo es una empresa seria; yo no creía, pero ahora se cumplió todo lo que yo quería”, finalizó.

