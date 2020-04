Ganado paraguayo es el más desvalorado de la región

Por segunda semana consecutiva los productores están recibiendo estos valores de los frigoríficos, mientras que los ganaderos que pueden retener sus animales evitan venderlos. Los chaqueños son los más perjudicados, ya que además enfrentan las consecuencias de una sequía, que amenaza la sobrevivencia de los bovinos.

En medio de la crisis por las restricciones sanitarias que golpean a la economía mundial, Argentina se posicionó por encima de Paraguay con USD 2,60 por kilogramo al gancho, Brasil está pagando USD 2,35, en tanto que Uruguay no reportó precios en la última semana, pero en la anterior superaba los USD 3, de acuerdo al informe de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay.

Las bajas se van arrastrando en los últimos meses, a pesar de que tanto el volumen de exportación, como los valores aumentaron. En el último trimestre se enviaron 59.584 toneladas de carne al mercado internacional por USD 266,3 millones, lo que significa un incremento de 15% y 26,8%, respectivamente.

Proyecciones. Las perspectivas para los siguientes meses no son alentadoras. La Cámara Paraguaya de Carnes advirtió que está complicado conseguir importadores debido a que la demanda de la carne bajó a raíz de la pandemia del Covid-19 y que el efecto inmediato es que los frigoríficos están operando apenas en un 60%.

Para el ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, esta estimación del sector industrial “es una retórica” que viene escuchando desde el año pasado y que sin embargo no ocurre. Recordó que contrariamente a las advertencias, creció el volumen de exportación, así como el precio.

“Lo que sí debemos entender es que no podemos romper la cadena de la carne, no podemos seguir depreciando el precio pagado al productor internamente, porque eso va a generar un problema importante interno que no es algo de lo que te podes recuperar rápidamente”, expresó.

El secretario de Estado está seguro de que la producción pecuaria y la agricultura ayudarán al país a recuperarse económicamente de esta crisis, que obliga al Gobierno a tomar tanto medidas sanitaria como económicas.

El primero generó divisas al país en el 2019 por más de USD 1.100 millones, entre carne bovina y menudencia.