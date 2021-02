Gafilat: Riesgos de incumplimiento

El título de esta columna puede ser entendido de dos formas: Una es que las vigentes, nuevas y numerosas normas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica Gafilat (leyes, decretos y resoluciones) no pueden ser debidamente cumplidas en varios países signatarios porque las instituciones establecidas por mandato constitucional para luchar exitosamente contra el lavado de activos, el crimen organizado y el terrorismo internacional son afines a intereses creados, a partidos políticos y otros grupos de presión. Esto ocurre también en Paraguay. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía de Delitos Económicos, entre otras, no son independientes de los mismos. La otra manera de interpretar el título es que la praxis de estas instituciones deja mucho que desear: Hay, al más alto nivel, declaraciones de buenas intenciones, pero aún no se cuenta con suficiente presupuesto ni personal especializado que les permita poner las nuevas normas en vigencia. Con frecuencia, ¡el mundo del hampa es más poderoso que las instituciones oficiales!