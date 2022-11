G5Pro asegura que presentará la documentación en plazo a la SET

Ante los indicios de evasión vinculados al reciente megaconcierto de Bad Bunny, organizado por la empresa G5Pro, y la intimación de parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) a que presente las documentaciones al respecto, el CEO de la firma, Rodrigo Coto Nogués, especificó ayer a Última Hora que van a acercar a las autoridades todo lo referente al pedido.

La SET inició una investigación al respecto ante la sospecha de falta de pago de varios gravámenes. Por un lado, la organizadora debió retener al cantante internacional el 15% de sus honorarios profesionales en concepto del impuesto a la renta de no residentes (INR), en forma de pago único y definitivo, según indicaron desde la SET. Sin embargo, pese a que el artista ya actuó y se supone que cobró por ello, G5Pro no registró ningún pago por retención al Fisco, sostuvieron desde esta oficina.

Ante esto y a consulta de ÚH, Nogués explicó que la empresa estará remitiendo el contrato a la SET dentro del plazo estipulado, ya que recién están generando los cierres de todas las operaciones que implicaron la contratación del artista puertorriqueño y que solo se pagó un porcentual hasta ahora.

“El artista lleva siempre un porcentaje y la producción otro, pero aún no se consignó ninguna retención porque no se procedieron a los pagos correspondientes”, explicó el empresario.

Recordemos que la SET había requerido a la compañía de eventos el contrato de prestación de servicios del artista internacional y su equipo, la factura por esa prestación de servicios, los comprobantes de forma de pago y los comprobantes de retención realizados a los mismos.

Asimismo, solicitó las facturas de los servicios contratados desde el exterior, los comprobantes de la forma de pago y de retención de dichos servicios adjudicados desde el exterior. Se estima que el evento realizado el viernes reunió a unas 50.000 personas en La Nueva Olla.

Por otra parte, la Dirección contra Hechos Punibles, Económicos y Financieros de la Policía estima que unas 5.000 personas fueron estafadas con entradas falsas para el concierto.

En este caso, la empresa encargada de la venta es Ticketea, pero las estafas con las entradas falsas se registraron con la compra a través de revendedores. La Policía cree que el esquema habría recaudado alrededor de G. 2.000 millones tras el evento.

50.000 personas aproximadamente estuvieron en el concierto de cuya organización la SET requiere documentos.

“Intimamos a la empresa por tres días de plazo”

El titular de la SET, Óscar Orué, refirió ayer a Monumental 1080 AM que hasta ayer su oficina no tenía registrado ningún pago en concepto de impuestos. “Creemos que no se está cumpliendo con la ley”, explicó, al tiempo de insistir en que se le intimó a la empresa por tres días para presentar la documentación al respecto del concierto.

“Tenemos que ver también el impuesto a la renta de los no residentes, ya que debe aplicarse una retención directa si se hace una entrega de adelanto”, agregó.