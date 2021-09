Futsal: La Albirroja avanza y se enfrentará a Argentina

En el cierre del Grupo E, el elenco nacional libró dura batalla ante el elenco asiático, que se puso en ventaja. Pero los nacionales reaccionaron y en la complementaria con mucho empuje revirtieron el marcador para sellar el pase a la siguiente etapa.

SÍNTESIS. Estadio: Vilnius Arena. Árbitro principal: Roberto López (Panamá). Goles: 3’ PT Kazuya Shimizu (J); 7’ PT Damián Mareco; 12’ ST Juan Salas (P).

Japón (1): Higor Pires; Kazuya Shimizu, Katsutoshi Henmi, Ryosuke Nishitani y Arthur Oliveira. Alternaron: Yushi Sekiguchi, Ryuta Hoshi, Kiyoto Yagi, Akira Minamoto, Yuki Murota, Minami Kato, Shota Hoshi (C), Takashi Morimura y Gensuke Mori. DT: Bruno García.

Paraguay (2): Gabriel Giménez; Damián Mareco, Juan Salas (C), Javier Salas y Arnaldo Báez. Alternantes: Francisco Martínez, Hugo Martínez, Jorge Espinoza, Alan Rojas, Richard Rejala, Pedro Pascottini, Juan Pedrozo, Diego Poggi, Carlos Espínola. DT: Carlos Chilavert.

El cuadro octavofinalista contempla los duelos: Venezuela vs. Marruecos, Brasil vs. Japón, Rusia vs. Vietnam (el ganador enfrentará al vencedor del cruce Paraguay vs. Argentina), España vs. República Checa, Portugal vs. Serbia, Uzbequistán vs. Irán y Tailandia vs. Kazajistán.